Divulgação/ Globo Beatriz, Davi e Lucas Pizane estão no terceiro paredão do "BBB 24"

No último domingo (15), foi formado o terceiro paredão do "BBB 24". Beatriz, Davi e Lucas Pizane caíram na berlinda. Segundo a enquete do IG Gente, dois brothers disputam o primeiro lugar na votação.



De acordo com a parcial das 07h, Beatriz é quem lidera a votação com 44,9%. Davi vem logo atrás, com 42,6 % dos votos. Lucas Pizane, por sua vez, fica em último, com 12,5% e deve ser eliminado.



Beatriz foi a primeia a cair no paredão após a indicação do líder Lucas. Pizane empatou na votação da casa com Alane e foi para berlinda após o voto de minerva do líder. Já Davi foi o escolhido entre o 6 vetados da votação para ser o terceiro a disputar a permanência na casa.



Quem você quer que fique? BEATRIZ, DAVI OU LUCAS PIZANE? #BBB24 — iG Gente (@iggente) January 15, 2024









+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente