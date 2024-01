Reprodução/Instagram Marcos Mion ostenta corpo sarado para viver lutador de MMA no cinema

Marcos Mion precisou intensificar os treinos para protagonizar o filme 'MMA - Meu Melhor Amigo', onde viverá um lutador que descobre que te um filho autista.

O apresentador do Caldeirão compartilha a evolução do corpo em um perfil exclusivo para os treinos. Nas publicações ele exibe os treinos e os sacrifícios para manter o shape.





No Natal, o artista contou que trocou a ceia por frango com batata doce. "A maior loucura que já fiz em relação ao 'shape'", desabafou ele na conta.

"Esse é um projeto que está exigindo uma disciplina e uma resiliência como nunca precisei antes", revelou.

A diferença no corpo do apresentador é batizada como "off season". "O atleta aumenta a ingestão calórica para construir músculo. Ou seja, fica com a gordura corporal maior, fica 'gordinho', para quando chegar a hora certa secar a gordura e os músculos estarem maiores, para ele evoluir na profissão. É a vida de um fisiculturista", explicou.

Mion afirmou que o filme, que ele assina o roteiro, não é biográfico, mas tem inspirações da sua vida, como a descoberta do filho autista, Romeo.

"É a história de um homem muito bem-sucedido, um dos maiores lutadores da história, e recebe a notícia de que tem um filho de 8 anos de idade e a criança é autista. 'Meu Melhor Amigo' é sobre a jornada de um homem redescobrindo e ressignificando a vida através do olhar do seu filho autista", disse ele.

