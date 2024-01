Reprodução/Instagram Dado Dolabella posta indireta após Luana Piovani relembra agressão

Luana Piovani resgatou o caso de agressão que sofreu de Dado Dolabella em 2008 para evitar o endeusamento do ator, já que a namorada Wanessa Camargo está no BBB 24.

Após publicações da atriz, Dado compartilhou uma indireta com uma citação de Coringa, o vilão de Batman.





"Todos somos maus em uma história mal contada. 'Não fale como um deles. Você não é! Mesmo que quisesse ser. Para eles, você é só um louco, que nem eu! Eles precisam de você agora, mas quando não precisarem mais, vão te jogar fora que nem um leproso! Entenda... a moral deles, o código, é uma piada ruim'", escreveu ele na legenda.

Na sequência, o ator completou com um recado. "Só lembrando. O ponto de vista depende da vista de cada ponto. Fica a dica".

Dado Dolabella já foi condenado a dois anos de prisão pela Lei Maria da Penha em 2014 por ter agredido Luana. Os dois namoraram de 2006 a 2008.

