Reprodução Luana Piovani alfineta Dado Dolabella após ator defender Wanessa

Luana Piovani chamou atenção nesta quarta-feira (10) ao se pronunciar contra o ator Dado Dolabella, que a agrediu fisicamente na época em que eles namoravam. A atitude da atriz acontece após Dado viralizar nas redes sociais defendendo a atual namorada Wanessa Camargo, participante do BBB 24.

Através dos Stories do Instagram, Luana Piovani compartilhou uma publicação que exibe a foto de Dado com a filha de Zezé di Camargo. O ator ganhou destaque ao defender a dieta vegana da participante do BBB 24.

"Só eu que olho pra ele e lembro que bateu na Luana Piovani ou acontece com vocês também?", diz a publicação. "Geral achando o casal [Dado e Wanessa] 'fofo' [emoji de vômito]", aparece também no Storie.

Luana Piovani e Dado Dolabella namoraram durante 2006 e 2008 e o relacionamento terminou com acusações de que o ator teria agredido a atriz fisicamente.

Em 2014, Dado foi condenado pela Lei Maria da Penha e teve que cumprir dois anos e nove meses em regime aberto. Desde 2022, ele e Wanessa estão se relacionando após a cantora se divorciar do empresário Marcus Buaiz.