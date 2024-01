Reprodução/Instagram Luana Piovani afirma que Dado Dolabella agrediu a própria mãe

Na manhã desta sexta-feira (12), Luana Piovani apareceu nos Stories do Instagram com alegações chocantes. De acordo com a apresentadora, Dado Dolabella agrediu ela e a própria mãe durante o relacionamento.

Ela também citou Esmeralda, antiga camareira, que também teria sido agredida pelo ator. "Ela tinha direito, inclusive, a indenização financeira, porque ela realmente ficou sem trabalhar", comentou. "Acho que nunca pagou, foi condenado, mas não teve nada para fazer.”

Piovani ainda revelou uma conversa que teria tido com Pepita Rodrigues, mãe de Dado, que segundo ela, também foi agredida.

"Eu recebi um telefonema da mãe do criminoso, dona Pepita", relembrou, dizendo que a então sogra a ligou dizendo que havia sido empurrada pelo filho. "Ela chorava, dizendo que ele tinha dado um tapa nas costas dela e empurrado", disse Luana.

Ela, que afirma que não acompanha o Big Brother Brasil 24, falou também sobre Rodriguinho e as notícias de que ele agrediu uma das ex-mulheres.

"Parece que tem um outro agressor de mulheres na casa. Outro agressor, porque a Wanessa está com essa sombra, esse encosto", afirmou.

"Ele bateu, falou que perdeu o controle, a mulher perdoou e viva o rebanho das mulheres que perdoam", comentou sobre o pagodeiro.

