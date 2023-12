Reprodução - Instagram - 9.12.2023 Bil Araújo comenta 'nude'





O ex-BBB Bil Araújo ficou entre os assuntos mais comentados da web neste sábado (9) após um registro de paparazzi viralizar nas redes sociais. O motivo? O fotógrafo registrou um "nude" de Bil, que ficou com os testículos à mostra enquanto jogava futevôlei em uma praia do Rio de Janeiro.

Diversos questionamentos começaram a surgir nas redes, inclusive sobre o tamanho do "dote" do rapaz. Procurado pela coluna, Bil respondeu às especulações. "Tamanho não é documento. Quem eu estou ficando nunca reclamou", diz Bil Araújo.





O ex-BBB e ex-A Fazenda entrega que ficou chateado logo quando viu a foto, mas, depois, levou na esportiva. "Eu vi isso. Me incomodei, mas está na internet, já foi. Fazer o quê? Todo mundo tem testículos, tem ovo, está tudo certo. Levei na esportiva, está tranquilo, já passou e estou dando é gargalhada. Estava jogando meu futevôlei, de sunga, areia incomodando", explica o galã dos realities.

As reações após a foto viralizar chamaram atenção. "É o carro do ovo passando na praia", se divertiu uma internauta. "Esperava mais do Bil", analisou outra. "E o salário, ó", ironizou outra. "Continua lindo", elogiou uma internauta.

No currículo amoroso, Bil Araújo tem nomes como Maraisa, Karol Conká e Erika Schneider. Com Erika, o romance começou a acontecer devido à participação em "A Fazenda 13" e contou com idas e vindas.