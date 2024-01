Reprodução/Youtube BBB 24: Larissa Tomásia analisa briga de Maycon e Yasmin: 'Inveja'

Larissa Tomásia participou do AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente, e abriu o jogo sobre a sua visão da briga entre Maycon e Yasmin Brunet após a formação do paredão.

A ex-BBB criticou as atitudes do brother com a modelo, onde ele disse que não se aproximou dela por conta das roupas que ela usa , como peças transparentes, e que não poderia olhar para ela por conta do relacionamento fora da casa.





"Esse Maycon está com amor embutido pela Yasmin, porque que desculpa esfarrapada, muito feia", opinou Larissa.

A influenciadora comentou que já não tinha gostado das atitudes do merendeiro escolar com Vinicius Rodrigues, atleta paralímpico, durante a primeira prova do Líder.

"Depois das falas dele em relação ao Vini [Vinicius Rodrigues], eu fiquei com 'bode' dele. Depois de ontem, na madrugada, que eu vi as falas machistas para a Yasmin, foi que o ranço se instalou de vez. Eu nunca fui de me posicionar, em falar que eu tenho ranço, até porque eu sei como é difícil estar em um reality, mas nada justifica as falas dele e as brincadeiras pesadas com o Vini", declarou ela.

Com Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet no paredão, Larissa apostou na eliminação. "Eu fiquei bastante incomodada, eu espero que ele saia, já deu".

Além das falas consideradas machistas, a BBB 22 relembrou a conversa entre Maycon e Yasmin, onde ele afirmou que ela já é famosa e rica, diferente dele.

"Ele mesmo estava se diminuindo e se colocando no papel de vítima, desnecessariamente. Não tem nada a ver", comentou ela.

Por fim, Larissa declarou que o brother tem inveja de Yasmin. "Para ser bem sincera, eu estou achando esse Maycon está com inveja da Yasmin Brunet, homem tem inveja também. Ele está inveja porque ela é uma mulher linda, gostosa, empoderada, tem uma dicção de milhões, sabe se posicionar e, ainda por cima, é independente, não depende de homem nenhum", concluiu.

Larissa Tomásia revela identificação com Beatriz

Ainda no AUÊ, a ex-BBB declarou que se sentiu muito próxima de Beatriz, vendedora do Brás. De acordo com ela, as duas tem pontos em comum durante a carreira.

"Eu me identifiquei muito com a Beatriz, porque o trabalho dela era exatamente o que eu fazia antes de entrar no BBB. Eu ia para as lojas, eu virava a madrugada em feira, então eu fazia a mesma coisa que a Beatriz, daquele jeito, pegava o microfone e falava com o povo", contou.

A influenciadora revelou que se emocionou com a entrada da sisters no reality. "Eu passava sete horas em pé para ganhar R$100, isso uma vez por semana, que era no dia de feira. Então, eu me identifiquei muito, me emocionei muito com a entrada dela, me deu uma nostalgia de quando eu entrei", completou.

