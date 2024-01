Reprodução/Instagram João Hadad faz cerimônia para jogar cinzas da namorada, Luana Andrade

João Hadad compartilhou nas redes sociais a cerimônia que fez com a família para jogar as cinzas de Luana Andrade, que morreu 7 de novembro de 2023 , vítima de uma parada cardíaca que ocorreu durante uma cirurgia.

O influenciador esteve no Convento da Penha, no Espírito Santo, lugar que a namorada mais gostava, com membros da família e se despediu mais uma vez.





"Voltamos no convento. Lugar que você mais gostava. Sempre que estava aqui no Espírito Santos fazia questão de passar todos os dias, nem que fosse 10 minutinhos, para agradecer", revelou ele.

Na sequência, o ex-Power Couple compartilhou o vídeo onde aparece jogando as cinzas de Luana no ar. "Você é nossa luz, princesa. Obrigado por me permitir viver o amor mais lindo, leve, sincero e recíproco. Obrigado mais uma vez por tudo, não tenho palavras. Vou te levar comigo para sempre. Cada lugarzinho que você amava, eu te levarei, linda!", escreveu João na legenda.

Luana sofreu quatro paradas cardíacas após iniciar um procedimento de lipoaspiração em um Hospital de São Paulo (SP). O Hospital São Luiz, de São Paulo, informou que a causa da morte foi uma embolia pulmonar maciça após complicações da cirurgia.

