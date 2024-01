Reprodução/Globo/Instagram BBB 24: Nizam diz que Juliano Floss tem "vocação" para ser gay e é repreendido

Nizam deu o que falar ao questionar Vanessa Lopes sobre a sexualidade de Juliano Floss após primeira festa do BBB 24.

No quarto, o brother quis saber se o tiktoker é gay e afirmou que ele teria mais "vocação" para isso, e acabou sendo repreendido pela influenciadora.





"Me fala desse Juliano Floss... Você sabia que eu sempre achei que esse Juliano Floss era gay, eu sempre achei que ele fosse gay... Ele tem mais vocação para isso, né? Ele dançando é muito gay, velho", disse Nizam.

Vanessa, então, respondeu: "Ele não é. Zero. Eu estava explicando isso hoje... É que temos a tendência a criar e achar o que é masculino e feminino. A base de dança dele é bem contemporânea, um estilo mais balé. É um negócio mais delicado, a pessoa vai pegando o jeito mais delicado e passa para o cotidiano, por isso povo fica falando, ele é zero", rebateu ela.

O executivo de contas internacional insistiu: "Nada de nada?". Por fim, a tiktoker reforçou: "Nada de nada, se eu achasse alguma coisa, eu falava qualquer coisa e parava de falar, sei lá. Estou te falando, ele é zero".

No X, antigo Twitter, Juliano Floss fez questão de comentar a fala do brother. "Caralh* até quando? Vocação pra ser gay? Vai se tratar", disparou ele no perfil.

