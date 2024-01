Reprodução Instagram - 10.1.2024 Mari Gonzalez tirando sandália de Mari Saad com os dentes

Mariana Gonzalez e Mariana Saad viralizaram nas redes sociais após publicarem um registro considerado ‘inusitado’ pelos internautas. O registro foi postado na manhã desta quarta-feira (10).



Em um vídeo divulgado nos stories do Instagram, a ex-BBB aparece tentando abrir a sandália da amiga, mas de uma forma completamente diferente. Isso porque Gonzalez usou os próprios dentes, ao invés das mãos, para abrir o fecho do calçado.



“Estou presa, Jesus”, escreveu a empresária Saad no storie. “Quase uma prova do líder”, rebateu a ex-BBB. Mari Gonzalez participou do “Big Brother Brasil: 2020”, a primeira edição que teve camarotes no elenco.



Atualmente, Gonzalez integra o time de apresentadores do “BBB 24”, nos quadros da “Rede BBB”. Thais Fersoza, Micheli Machado, Nany People, Jojo Todynho e Lorrane Silva são outras apresentadoras.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: