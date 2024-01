Reprodução Globoplay Fernanda e Giovanna Pitel no 'BBB 24'

A madrugada desta quarta-feira (10) foi polêmica no “Big Brother Brasil” . Após a formação do paredão, Giovanna Pitel relembrou da falsa polêmica de que Yasmin Brunet participava de um esquema ilegal de tráfico humano. A lembrança aconteceu ao falar da fama e dos haters da ex-esposa de Gabriel Medina, durante uma conversa com a sister Fernanda.



“Já vi falando que ela traficava mulheres. Ela [Yasmin] disse que a pior coisa que aconteceu foi terem acusado ela de traficar mulheres. É coisa de novela”, disse Giovanna, resgatando a inverdade já negada pela atriz.



Além disso, Pitel alegou que, como Luíza Brunet é ativista na luta pelos direitos das mulheres, os internautas suspeitaram de que mãe e filha estavam envolvidas no suposto esquema. “Fez muito sentido para a internet a mãe dela ter uma empresa de fachada em defesa de mulheres e, por baixo dos panos, estar traficando mulheres”, disse.



Na Web, os espectadores criticaram o momento, principalmente pelo rumor já ter sido desmentindo várias vezes por Yasmin Brunet. “Gente? E a noção?”, escreveu um. “Gravíssimo”, opinou outro.





A equipe de Giovanna Pitel se pronunciou através das redes sociais oficiais da participante do "BBB 24". "Giovanna Pitel não acusou Yasmin em momento algum. Assistam ao diálogo completo. Ela está comentando sobre algo que a própria Yasmin já falou e que realmente aconteceu, ela acabou sendo injustamente acusada em 2022. Inclusive, Pitel e Fernanda falam do ocorrido como algo absurdo de se acreditar", diz trecho do pronunciamento.

Assista o trecho da conversa:



Pitel falar que a Yasmin Brunet tem uma rede de tráfico de mulheres no maior reality do mundo é tão irresponsável. Já foi desmentido milhões de vezes. Ela quer prejudicar a Yasmin de toda maneira. Baixa! #BBB24 pic.twitter.com/xJNJ5QQb0H — Matheus (@odontinho) January 10, 2024









Confira o pronunciamento da equipe de Giovanna Pitel na íntegra:

Giovanna Pitel não acusou a Yasmin em momento algum. Assistam ao diálogo completo. Ela está comentando sobre algo que a própria Yasmin já falou, e que realmente aconteceu, ela acabou sendo injustamente acusada em 2022.



Inclusive Pitel e Fernanda falam do ocorrido como algo… pic.twitter.com/dSUkD5qIqD — Giovanna Marinho 🤏🏽 (@giovannapitel) January 10, 2024





O caso citado pela participante Giovanna Pitel ocorreu em novembro de 2022, quando uma jovem de Minas Gerais acusou Yasmin Brunet de traficar pessoas. A modelo negou as acusações e, além disso, denunciou a garota por calúnia, difamação e ameaça em uma delegacia de São Paulo.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: