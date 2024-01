Reprodução / Instagram Jojo Todynho brinca após mostrar aula de natação: ‘Vou virar Ariel’

Na última terça-feira (9), Jojo Todynho mostrou momentos de uma aula de natação. Ela legendou o post: “Pronto, cismei que vou virar a Ariel”.

No registro, Jojo aparece na frente da piscina, de maiô, óculos e touca, pronta para a aula. No vídeo é possível ver a cantora nadando com o auxílio de bóias e mostrando o progresso na natação.

Em agosto de 2023, Jojo passou por uma cirurgia bariátrica e, desde então, já perdeu 40kg. Antes do procedimento ela já havia perdido 20kg. Semana passada, a funkeira comemorou a chegada nos 100kg. "Daqui a pouco a mamãe está nos dois dígitos", disse.

Desde a cirurgia, Jojo vem compartilhando os exercícios e a reeducação alimentar com os seguidores das redes sociais.