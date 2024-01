Reprodução/Instagram - 08.01.2024 Filha de Perlla e Larissa Manoela

Pietra Castilhol, filha da artista Perlla, surpreendeu os internautas no último domingo (7), quando revelou aos seguidores uma abordagem inusitada que teve com uma atriz conhecida pelo público televisivo e também da Web. Trata-se de Larissa Manoela, intérprete, empresária e cantora.



Pietra contou que mora no mesmo condomínio em que a ex-global reside. Além disso, destacou que teria tentado conter ela na porta da casa da artista. No entanto, destacou que não teve o resultado esperado, que era o de conhecer a celebridade.



“A gente estava ali na frente [da casa de Larissa Manoela] e começou a gritá-la de zoeira. A moça que acho que arruma a casa dela chegou e disse 'ela já está vindo da academia'. Nossa, gente, eu comecei a chorar. Misericórdia! Se fosse na academia do condomínio, eu iria lá abraçá-la porque não sou boba nem nada", afirmou.



Larissa Manoela se casou com André Luiz Frambach no dia 12 de dezembro de 2023. Em uma cerimônia intimista, o casal de atores publicou os registros da união, que era desaprovada pelos pais de Larissa Manoela, com quem ela havia rompido por embates financeiros e profissionais.

