Reprodução/Instagram - 08.01.2024 Carlos Alberto de Nóbrega em hospital

A médica Renata de Nóbrega, esposa do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega , usou as redes sociais nesta segunda-feira (8) para mostrar como está o marido após a cirurgia que ele foi submetido para remoção de coágulo.







Por meio dos stories do Instagram, Carlos Alberto foi filmado enquanto usava uma blusa de manga longa azul e uma calça verde. Nos resgistros, ele aparece 'imitando' a esposa, brincando com os trejeitos dela e simulando como ela atende os pacientes.





"Olá, como é que está meu doentinho? Você está bem? Que bom! Deixe eu examinar você. Mas você está tão bonitinho", brincou Carlos Alberto nas gravações", brincou ele. "Não sou assim", rebateu a companheira, enquanto dava risada da imitação do apresentador.





No dia 14 de dezembro, Carlos Alberto de Nóbrega foi submetido à uma cirurgia para retirada de coágulo no cérebro. O procedimento ocorreu no Hospital Sírio-Libânes, em São Paulo.

O coágulo estava situado na região cerebral do apresentador do humorístico "A Praça É Nossa" e foi ocasionado após um acidente doméstico sofrido por ele. No dia 13 de novembro, Carlos Alberto sofreu uma queda, na qual trincou uma costela e bateu a cabeça.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: