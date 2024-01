Rafael Butto Aline Mineiro renova o bronzeado em dia de praia com amiga

Aline Mineiro aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado na praia da Barra, zona oeste do Rio. A modelo curtiu a companhia da amiga Letícia Sogiro após um dia de ensaio de Carnaval.

A musa da Mocidade exibiu o corpo sarado no dia de folga nas areias da cidade maravilhosa.





Em preparação para o Carnaval 2024, a ex-Fazenda está firme nos treinos. "Estou na minha melhor fase vivendo a cada dia e aproveitando cada segundo", conta ela.

Este é o segundo ano de Aline Mineiro como musa da Mocidade. Recentemente, ela esteve no ensaio de rua da escola de samba ao lado de Fabíola Andrade , a nova rainha de bateria.

