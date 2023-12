Wallace Ximenes Aline Mineiro e Fabíola Andrade posam juntas em ensaio da Mocidade

No último sábado (9) foi dia de ensaio de rua para a Mocidade Independente de Padre Miguel. Aline Mineiro e Fabíola Andrade aproveitaram o evento juntas já na preparação para o Carnaval 2024.





A musa da escola apostou em um look poderoso para o ensaio: um body todo trabalhado em plumas e cristais. Já a rainha de bateria e esposa de Rogério Andrade, apostou no básico com um shorts jeans e cropped estampado.

A ex-A Fazenda ainda posou com Jojo Todynho, que também acompanhou o ensaio de rua no Rio de Janeiro.

Este é o segundo ano de Aline Mineiro como musa da Mocidade. Já Fabíola estreia como rainha de bateria.

