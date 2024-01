Reprodução Wesley Safadão é dono do 2º cavalo mais caro do Brasil; saiba o valor

O cantor Wesley Safadão vem sendo um dos artistas mais influentes na indústria musical atualmente. Entretanto, poucas pessoas sabem que ele divide a carreira nos palcos com a paixão pelos equinos e a vida de investidor de cavalos de alto desempenho.

Além das mansões e vida luxuosa, Wesley Safadão destina boa parte da fortuna para manter cavalos que custam milhões. O cantor aparece duas vezes como dono na lista de cavalos mais caros do Brasil.

O valor de um cavalo está diretamente relacionado com a genética, a linhagem, as habilidades, as conquistas em torneios e o potencial de reprodução do animal.

Sendo assim, Wesley Safadão é dono do segundo cavalo mais caro do país, o Streak Of Fling, da raça Quarto de Milha. O animal é avaliado em R$ 5 milhões e se destaca pelo alto desempenho em competições e pelo valor de mercado. Em um leilão, três embriões da mesma raça foram vendidos por R$ 1 milhão.

O cantor também aparece no quinto lugar, como dono do Don Príncipe. O cavalo é da raça Quarto de Milha e o valor estimado é de R$ 2,2 milhões.

Além disso, Wesley Safadão também providenciou um haras luxuoso para acomodar esses animais. Em 2018, ele comprou uma propriedade gigantesca em Araçoiaba, cerca de 80 km de Fortaleza.

O local é dividido em duas vertentes, sendo a primeira destina ao tratamento e treinamento dos cavalos, e a segunda, idealizada para receber a família e amigos.

O Haras WS possuí uma mansão, piscina, largos artificiais, praia particular, cachoeira, parquinho para as crianças, além da criação de outros animais, como ovelha e galinha.

Através do Instagram, o cantor revelou aos seguidores que a propriedade foi pensada para a aposentadoria dele. "Com uns 60 anos, minha morada é aqui. Tem vários países no mundo, pode ir para Estados Unidos, mas não. Minha aposentaria é aqui. Banho de piscina todo dia", exaltou.