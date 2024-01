Reprodução/Instagram - 07.01.2024 Vanessa Lopes e pai, Alisson Ramalho





Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, confirmou que a filha teve um affair com Gabriel Medina. O envolvimento aconteceu após o fim do casamento do surfista com Yasmin Brunet e gerou uma treta entre a influenciadora e a modelo , que repercutiu na web após ambas serem confirmadas no Camarote do "BBB 24".





"Quando ela teve esse affair com o Medina, acho que foi logo após o término do casamento", afirmou o empresário ao gshow. O portal da Globo ainda questionou o pai da sister sobre o "climão" com Brunet e ele sugeriu que isso era algo "natural".

"Acho que seria uma coisa natural, não só para a Vanessa [o climão com Yasmin], mas para qualquer ser humano. Rola uma treta que não tem muito como evitar. Vamos ver como as duas vão lidar com isso lá dentro", declarou. Alisson também refletiu sobre como será a relação das duas no confinamento, diante do atrito prévio.

"Acho que a Vanessa é até tranquila em relação a isso. [...] Não sei como vai ser. De repente, se elas se conhecerem lá dentro, pode ser uma surpresa, talvez elas tenham até afinidade [...] A gente nunca a viu relatando fortemente sobre isso, mas ela sabia que ia acontecer", ponderou.

Gabriel Medina e Yasmin Brunet foram casados entre 2020 e 2022. Vanessa Lopes foi apontada como affair do surfista pouco após a separação e a modelo deixou de seguir a influenciadora nas redes sociais. A TikToker negou inicialmente o envolvimento.