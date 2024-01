Reprodução/Instagram - 07.01.2024 Jade Picon e Paulo André posaram juntos em Fernando de Noronha





Jade Picon e Paulo André estão entre os famosos que escolheram Fernando de Noronha para aproveitar o início de 2024. A atriz e o atleta curtiram juntos uma praia do arquipélago neste sábado (6) e agitaram os fãs nas redes sociais.





A influenciadora aparece em um dos registros do dia compartilhados pelo modelo. Os dois aparecem sorrindo na beira do mar, enquanto fazem a mesma pose para o clique.

Jade e Paulo viveram um romance no "BBB 22" e reuniram muitos admiradores, que seguem acompanhando a amizade dos dois e se empolgaram com o encontro em Noronha. "Sem estruturas para Jadré em Noronha", afirmou uma pessoa no Instagram do atleta, se referindo ao nome dado à dupla na época do reality.

"Ah, vocês estão me deixando sonhar", comentou outra. "Lindo ver essa amizade e ver Jadré em Noronha", escreveu mais uma. "Amo vocês", declarou outra. Veja abaixo a postagem na íntegra, com outros registros de Paulo André no arquipélago: