Reprodução / Instagram Morre Quinho do Salgueiro aos 66 anos, vítima de câncer

Melquisedeque Marins Marques, mais conhecido como "Quinho do Salgueiro", morreu aos 66 anos na última quarta-feira (3). Ele estava internado no Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador. A causa da morte foi insuficiência respiratória. O artista lutava contra um câncer de pulmão.

O intérprete já estava afastado do carnaval desde 2022, quando lutava contra um câncer de próstata. Mesmo assim, o nome do artista foi lembrado durante o desfile de 2023 pelo carro de som, que foi batizado de “Quinho do Salgueiro”.

"Quinho não era apenas um cantor, mas um poeta que traduzia em notas a essência da nossa escola", escreveu Salgueiro em uma postagem nas redes sociais após a morte de Quinho.

"Quinho não apenas cantou para o Salgueiro; ele viveu e respirou cada nota, cada batida do coração acelerado da bateria. Ele personificou o espírito salgueirense, e sua ausência deixa um vazio indescritível”, diz ainda a nota publicada pela escola de samba.

No ano de 1993, Quinho comandou o coro da plateia da Sapucaí com o samba-enredo “Peguei um ita no Norte”, do Salgueiro, conhecido pelo trecho "Explode coração, na maior felicidade".