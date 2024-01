Reprodução/Instagram - 04.01.2024 João Carreiro morreu aos 41 anos





O cantor João Carreiro morreu aos 41 anos, nesta quarta-feira (3). O artista sertanejo passava por uma cirurgia cardíaca, para colocar uma válvula no coração, mas não resistiu.





A morte foi confirmada em um comunicado nas redes sociais de Carreiro. O cantor havia gravado um vídeo para o perfil antes do procedimento cirúrgico, em que explicou que ficaria afastado por alguns dias para cuidar da saúde.

No conteúdo, João também brincou com a roupa que usava no hospital: "Não combinou muito comigo isso aqui não. É de florzinha". Francine Caroline, esposa do cantor, atualizou os seguidores quando ele foi ao centro cirúrgico e disse que o coração estava funcionando sozinho com a nova válvula, mas logo pediu orações.

esses stories do joão carreiro todo alegre e brincalhão antes da cirurgia quebrou meu coração, que ele descanse em paz! pic.twitter.com/rBmND8GkXN — vitor (@vitudos) January 4, 2024





O velório acontece nesta quinta-feira (4), na Câmara Municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A cerimônia será para amigos e familiares. O corpo do artista será encaminhado para Cuiabá, no Mato Grosso.

João Carreiro fez muito sucesso nos anos 2000, ao integrar a dupla "João Carreiro e Capataz". A música "Bruto, Rústico e Sistemático" fez parte da trilha sonora da novela "Paraíso" (2009). Em 2013, o duo se separou e João seguiu carreira solo, lançando as últimas músicas em dezembro de 2023.