Reprodução/Instagram - 04.01.2024 Cantor João Carreiro morreu aos 41 anos





Celebridades lamentaram a morte de João Carreiro nas redes sociais. O cantor sertanejo morreu nesta quarta-feira (3), aos 41 anos, após uma cirurgia no coração. As homenagens foram prestadas por diversos artistas do sertanejo e outros famosos.





"Ainda estamos distantes de compreender os planos maiores para nós e por isso pedimos a Deus que ilumine sua passagem e conforte todos seus familiares e entes queridos. Sua música é seu legado, o sertanejo sua bandeira e sua voz sua identidade. Descanse em paz", afirmou a dupla Maiara e Maraisa no Instagram.





Ana Castela mencionou o último show de João, que aconteceu no Réveillon na cidade em que foi criada, Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul. "Obrigada, João, por você ter ido até minha cidade alegrar todo mundo nesse final de ano. Deus sabe de tudo, e ele te queria com ele", escreveu.

"Descanse em paz, cumpade", escreveu a dupla Israel & Rodolffo. "Assim que vou lembrar de você, cumpade", declarou o ex-BBB Caio Afiune, que compartilhou uma foto do cantor sorrindo enquanto se apresentava. "Vá em paz, companheiro", pontuou a dupla Netto & Henrique.



"Meu amigo, que Deus te receba. Obrigado por tudo. Obrigado por ter feito parte do meu arraiá e ser sempre humilde com a gente", disse o influenciador Jacques Vanier. "João foi um ídolo, um amigo, um irmão. Você sempre será lembrado com esse sorriso no rosto e essa simplicidade, o sertanejo está em luto. Obrigado por tudo nosso irmão, principalmente por nos inspirar desde o início da nossa carreira. Vá em paz", declarou a dupla Munhoz e Mariano.





O velório acontece nesta quinta-feira (4), na Câmara Municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A cerimônia será para amigos e familiares. O corpo do artista será encaminhado para Cuiabá, no Mato Grosso.

João Carreiro fez muito sucesso nos anos 2000, ao integrar a dupla "João Carreiro e Capataz". A música "Bruto, Rústico e Sistemático" fez parte da trilha sonora da novela "Paraíso" (2009). Em 2013, o duo se separou e João seguiu carreira solo, lançando as últimas músicas em dezembro de 2023.