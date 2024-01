Reprodução / YouTube Ana Hickmann conta como passou fim de ano após separação

Na última terça-feira (2), Ana Hickmann compartilhou um vídeo no Youtube onde mostrou como ela e Alezinho passaram o fim de ano após a separação da apresentadora de Alexandre Correa. No vídeo, ela conta que conseguiu descansar com a presença de alguns familiares.

"Faz muito tempo que a gente não dorme até tarde assim. Foi a primeira noite que a gente dormiu bem nessas últimas semanas, que a gente dormiu e ficou todo mundo com a cara amassada de soninho", disse ela. "Pela primeira vez eu consegui dormir. Dormi bem mesmo", afirmou Ana, que denunciou o ex-marido por violência doméstica no dia 12 de novembro do ano passado.

Ela então comentou como foi o primeiro fim de ano sem Alexandre: "Está sendo bem diferente de qualquer coisa que a gente já viveu. O que estou tentando fazer, principalmente pelo meu filho, é que algumas referências e tradições não se percam para ver se as coisas ficam um pouquinho mais leves. Nunca mais vai ser igual ao que era antes, mas a gente vai ter que começar a escrever uma nova história."

A apresentadora ressaltou que não pretende falar sobre o processo de divórcio do empresário."Não posso por alguns motivos. Primeiro, qualquer coisa que eu publicar aqui corro o risco do meu filho ver, e não quero ele mais triste ou se machucando com nada. Vou tentar levar os próximos dias de forma leve e delicada, sem falar sobre esse assunto. Para todo mundo que quer mais notícias, vou pedir para ter um pouquinho mais de paciência", falou.

Ana também contou que foi ao shopping fazer compras para o Natal, mesmo em meio a uma crise financeira que descobriu pelo divórcio. "Este ano não é presentão, é lembrancinha. Mas tá valendo mesmo assim", finalizou.

Assista ao vídeo