AgNews - 03.01.2024 Patrícia Poeta e Fernanda Paes Leme curtiram festa em Fernando de Noronha





Muitas celebridades escolheram Fernando de Noronha para curtir o Ano Novo e seguem aproveitando festas no arquipélago. Nesta terça-feira (2), a Galinhada do Zé Maria reuniu famosos na praia do Porto, como Patrícia Poeta, Fernanda Paes Leme, entre outros.





De férias do "Encontro", Poeta já havia aparecido por Noronha com um biquíni branco nesta semana e voltou a apostar na cor no visual da festa. A apresentadora usou um conjunto rendado, composto por uma saia longa e um cropped com mangas.

Fe Paes Leme curtiu o evento na companhia do noivo, Victor Sampaio, com quem espera a primeira filha. A apresentadora usou uma peça colorida e recebeu o carinho do companheiro e do amigo Murillo Lima nos cliques.

Entre outras celebridades que também curtiram a festa estão Deborah Albuquerque, Bruno Salomão, Felipe Roque e Matheus Lisboa. A cantora Luciana Mello se apresentou na ocasião. Veja abaixo fotos da noite de curtição dos famosos: