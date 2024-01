BBB: veja momentos constrangedores dos apresentadores

Bial apaziguando a guerra de torcidas do BBB 10

O BBB 10 foi um dos primeiros a contar com o auxílio das redes sociais. Na época, a febre do reality era gigante e as torcidas de Dourado e Dicésar viviam em guerra, algo assustador para o momento. Isso fez com que Pedro Bial tomasse providências quando os dois se enfrentaram no paredão.