Reprodução/Instagram Kelly Key explica ausência das redes sociais na virada do ano

Kelly Key usou as redes sociais para contar aos seguidores o porquê esteve sumida da web na virada do ano. Na manhã desta terça-feira (2), a cantora revelou que ela e a família passaram mal justo no Réveillon. Kelly presenciou a chegada de 2024 ao lado dos três filhos: Arthur (6), Tuca (18) e Suzanna (23), e do marido: Mico Freitas.

"Gente, deu um ruim aqui nessa virada. O Arthur ficou mal, depois fiquei eu... Consegui descer, comemos lá no restaurante, tivemos a virada, mas aí o Arthur chorou, quis vir embora...", começou ela. "Tuca ficou super mal, ontem já estava melhor, mas aí de noite ficou nervoso. Ele leu que infecção alimentar podia matar... E o medo dele? Jesus amado".

"Eu fiquei mal, não saía do banheiro, não vomitei, mas não saía do banheiro, vocês entenderam... Estava sem disposição. À noite, a Suzanna começou também... Era para tudo quanto era lado... Aí fomos deitar, e o Mico começa: 'Não estou me sentindo bem'. Meu pai do céu, pegou todo mundo", acrescentou.

Kelly explicou que o caçula ficou mal por conta de um hambúrguer. Já o restante da família teria se sentido indisposta após tomar uma sangria. "Vamos ver como o Mico e a Suzanna acordam... Mas, ao mesmo tempo, se todo mundo pegou, pode ter sido uma virose, né?".