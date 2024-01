Reprodução/Instagram - 01.01.2024 Luan Santana e Cristiano Ronaldo

Luan Santana deu o que falar nos últimos dias após cantar em uma festa particular organizada por Cristiano Ronaldo no réveillon. Mas esse não foi o primeiro encontro do artista com o jogador.



No final de 2023, o cantor foi contratado pelo atleta para uma surpresa de aniversário para a mãe dele, que é fã de Luan. No entanto, antes disso, em 2021, Luan contou que já havia se encontrado com CR7.



"A gente foi num jogo da Juventus x Atlético de Madrid a convite do Douglas Costa. Ele conseguiu esse jogo para a gente ver. Ficamos em um hotel em Turim (Itália), mas não tínhamos pretensão de encontrar o Cristiano", relatou Luan Santana em entrevista ao 'Flow Podcast'

O cantor, então, disse que o encontro com CR7 aconteceu no estacionamento do estádio da partida de futebol. "O Douglas falou: 'Cristiano, tira uma foto com os meninos aqui?' Aí ele: 'Lógico'. Eu falei: 'Ele deve me conhecer. Já postou stories ouvindo música minha'. Me preparei, ele olhou para mim, desviou o olho, tirou a foto e foi embora. Ele não me conheceu, não lembrou de mim", disse frustrado.

Mas no dia seguinte a mãe e a irmã do jogador foram falar com Luan em um restaurante. "'Você é o Luan? Nossa, eu sou muito sua fã. O Cristiano te encontrou ontem, né? Ele falou com a gente'. Nossa, ele me conheceu", continuou o cantor.



Luan disse que Cristiano mandou uma mensagem para ele e desde então, os dois passaram a trocar mensagens. No final do ano veio o convite para o artista cantar no aniversário da mãe do atleta, Dolores Aveiro, que completou 69 anos.