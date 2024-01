Reprodução/Instagram - 23.11.2023 Ricardo Vianna rebate comentário de fã de Lexa: ‘Vai pescar’

Após publicar um vídeo de um show feito no réveillon, Lexa recebeu um comentário do namorado, Ricardo Vianna, que escreveu: “Minha gostosa”. O problema foi que uma fã da cantora não gostou e reclamou do ator, que rebateu brigando com a moça.

"Ela não é sua, nem de ninguém, ela é dela mesmo. Ela tá com você é diferente. Tipo de homem machista chamar mulher de gostosa e dizer que é dele", respondeu a fã de Lexa.

Ricardo se incomodou e rebateu: "Vai pescar e procurar o que fazer. A gente não pediu a sua opinião e nem sabe quem você é, então vai procurar serviço. Quem sabe você pode conhecer uma pessoa e amar na vida, vai entender como é bom. Pessoa amarga, ignorante, burra e recalcada."

Na web, alguns internautas comentaram a situação. “Certo ele!”, disse uma. “É tão ultrapassado chamar a namorada de minha gostosa, minha mulher.. credo! Quero!”, brincou outra.