Reprodução A artista teve uma melhora clínica nos últimos dias

A atriz Cláudia Alencar segue internada no hospital São Vicente, no Rio de Janeiro, com um quadro de infecção bacteriana. Nesta terça-feira (2), um novo boletim médico informou o estado de saúde da atriz, que apresentou melhora clínica e segue sem suporte ventilatório.

"A Sra. Claudia G Alencar segue em melhora clínica e laboratorial contínua, em uso dos mesmos antibióticos. Por ora, sem previsão de alta hospitalar", diz o texto.

Na última quinta-feira (28.12), um boletim médico informou que a atriz já havia apresentado melhora clínica e que seguia sem suporte ventilatório.

No dia 17 de dezembro, Cláudia Alencar deu entrada no hospital e foi diagnosticada com infecção bacteriana. Seu filho, Yann Hatchul, informou que ela passou por uma cirurgia na coluna há cerca de um mês e meio, e essa poderia ser a causa do quadro.

No último domingo (24.12), a artista passou por uma cirurgia para a retirada de secreção que causou a infecção. Após o procidentemente, encontraram "achados compatíveis com septicemia", uma infecção generalizada. Apesar disso, o boletim médico informou que ela está melhorando.