Reprodução Atriz Claudia Alencar passa por cirurgia





A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, passou por uma cirurgia na região lombar da coluna vertebral, na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria da artista ao iG Gente. Claudia foi internada em estado grave devido complicações de uma infecção bacteriana.

O procedimento cirúrgico foi feito para tirar a secreção que causou uma infecção bacteriana. Segundo a equipe de Claudia, o quadro é grave, porém estável e a atriz terá uma reabordagem de ferida operatória. Será feita uma análise da secreção para saber qual é realmente a bactéria.

Destaque de "Tieta" (1989), Claudia Alencar encara infecção grave quase dois meses após ter realizado uma cirurgia na coluna.







Claudia Alencar começou a ter muitas dores, chegando a acreditar ser muscular. Apesar disso, o quadro piorou e ela decidiu buscar auxílio médico, disse o filho, Yann Hatchuel.

"O braço está muito inchado, ela está muito inchada. O estado não está legal. Eu estou vendo exames, a gravidade... Tentando ver se dá para ir para o Rio, moro em Los Angeles. Na correria e no estresse, vendo o que dá para fazer. Fico em contato com os amigos dela. Todo mundo se organizando para se revezar, para estar com ela, mas o estado está grave. Ela não está bem", lamentou o filho.

O iG Gente segue em contato com a assessoria e atualizará a matéria em caso de mais informações.