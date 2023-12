Reprodução/Instagram Rafa Kalimann teve rede social hackeada





Rafa Kalimann disse estar "desesperada e agustiada" após ter o Instagram hackeado na manhã deste domingo (31). Um hacker invadiu a rede social da influenciadora, apagou todos os conteúdos e fez ameaças contra a ex-BBB, afirmando que iria expor conteúdos pessoais dela.





Kalimann apresenta mais de 21 milhões de seguidores no perfil. O invasor compartilhou diversas ameaças contra a influenciadora e ainda publicou uma foto íntima dela. No X, antigo Twitter, Rafa disse estar tomando as providências e aconselhou os seguidores a não denunciarem a página.

"Hackearam meu Instagram, apagaram tudo. Já estou cuidando com a minha equipe e já acionamos todas as pessoas possíveis. Por favor, não denunciem lá, a chance de eu recuperar a conta é imensa, se for denunciada posso perder", publicou.

Hackearam meu Instagram, apagaram tudo

Já to cuidando com a minha equipe e já acionamos todas as pessoas possíveis

POR FAVOR NÃO DENUNCIEM LÁ, a chance de eu recuperar a conta é imensa, se for denunciada posso perder 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) December 31, 2023





Nunca fiquei tão desesperada e angustiada 😞😞😞😞😞😞😞 — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) December 31, 2023





Entre os ataques feitos pelo hacker, foram expostos prints das últimas conversas da influenciadora nas mensagens diretas da rede social. "Querem ver qual conversa? Pede que o pai mostra", escreveu sobre as imagens.

O invasor ainda reforçou a ameaças anteriores nas postagens. "Avisei mil vezes, Rafa Kalimann [risos]. Não me ouviu. Não quis me dar o que eu queria, agora você não tem nada. Tudo que era seu já era, é meu. E vou mostrar tudo que tenho para todo mundo. Só me pedir, peça aí, galera, aproveita", afirmou.

"Eu avisei. Me responde, senão eu posto. Tenho tudo dessa santa, não vou cair mais nisso. Quer ver o quê? Tenho cartão de crédito, conversa de WhatsApp, documentos, endereço, foto. Tenho tudo da tua vida, menina. Falei para responder, mandei mensagem. Você se fez de sonsa e santa. Vou postar tudo o que o povo quiser ver", completou.

Por volta das 8h30, Rafa Kalimann informou que conseguiu recuperar as contas e apagou as publicações do hacker. "Já está comigo de volta. Não denunciem a conta, já estou entrando com todas as medidas cabíveis", declarou no Instagram.