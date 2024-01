Reprodução/Instagram Em conversa com Ana Maria Braga, Joelma confessa que está há quatro anos sem beijar na boca

Joelma está há quatro anos sem beijar na boca. A revelação foi feita pela própria cantora durante conversa com Ana Maria Braga no 'Mais Você' exibido nesta segunda (1º).

A notícia pegou Ana Maria de surpresa. "Para você ter um relacionamento, você tem que ter tempo. Tempo é precioso demais", justificou Joelma. "Eu estou querendo um amor muito especial, não beijar por beijar, abraçar por abraçar", declarou a cantora.

A voz do hit "Voando pro Pará" também comentou as desilusões amorosas que já enfrentou. "A gente supera tudo... O segredo é perdoar. Perdoar não é voltar, não é confiar. Você perdoa e tira aquela coisa ruim de dentro de você".

O relacionamento mais famoso de Joelma foi o com o companheiro da Banda Calypso Ximbinha. Os dois ficaram juntos por 18 anos e tiveram Yasmin, hoje com 19 anos de idade. O casal se separou em 2015 em meio a rumores de traição por parte do guitarrista.

Hoje, Ximbinha é casado com a advogada Karen Kethlen, apontada como pivô da separação com a cantora. Já Joelma não assumiu nenhum romance publicamente desde a polêmica.