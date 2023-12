Reprodução/ Instagram Ximbinha e esposa Karen Kethlen

Ximbinha falou da relação com a mulher, Karen Kethlen, apontada como a pivô do término do guitarrista com Joelma, em 2015. O músico ainda deu detalhes do afastamento da ex-esposa antes mesmo do divórcio e revelou onde conheceu a advogada.



"Nos conhecemos na igreja. Karen cuida da minha carreira hoje, junto com mais dois. Ela viaja comigo.Tenho pessoas que são o anjo da guarda da minha vida", disse Ximbinha, em entrevista ao Salada cast.



Ele ainda comentou sobre o afastamento de Joelma na relação: "O casamento já tinha acabado. A gente já vivia em quartos separados, há muito tempo, há mais de um ano que eu já dormia no quarto do meu filho. A gente não tinha contato há mais de um ano, de marido e mulher".

O romance atual do guitarrista teria começada quando ele ainda estava casado com Joelma. A cantora, inclusive, já declarou em entrevistas que foi traída por ele. O guitarrista assumiu publicamente o relacionamento com Karen poucos meses após o fim do casamento. Atualmente, eles moram em Belém, na mesma mansão onde Ximbinha vivia com Joelma.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente