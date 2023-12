Reprodução/Instagram Em Fernando de Noronha, Fe Paes Leme celebra chegada de 2024

Fernanda Paes Leme fez um post para se despedir de 2023 e revelou que está ansiosa pelo ano novo. Grávida, ela confessou que está com medinho de 2024, mas animada para mudar de vida. Ao lado do namorado, Victor Sampaio, ela compartilhou imagens do casal e deixou seu recado.

"Último dia do ano e a gente veio parar onde nossa história (re)começou. Um último mergulho cheio de significados. Estamos muito preenchidos e estar aqui é muito especial pra gente. Ôh sorte! Vem 2024 a gente tá com medinho mas estamos mto animados pra mudar nossas vidas! Feliz tudo novo pra vcs, que seja como tem que ser", escreveu.