Reprodução/X - 01.01.2024 Lumena Aleluia no Réveillon

A ex-BBB Lumena Aleluia , 32, afirmou ter tido o cabelo revistado ao entrar na festa A Villa, em Búzios , no Rio de Janeiro, para curtir o Réveillon de 2024.

"Cheguei pra curtir meu Réveillon aqui em Búzios e tive esse cabelo lindo de nega doce revistado pela segurança do evento. Mas não vai estragar minha noite", escreveu ela no X (antigo Twitter).

Cheguei pra curtir meu réveillon aqui em Buzios e tive esse cabelo lindo de nega doce revistado pela segurança do evento.

Mas, não vai estragar minha noite. pic.twitter.com/oZf5YEBQ7j — Lumena (@LumenaAleluia) January 1, 2024

No entanto, mesmo com a situação, Lumena curtiu a virada do ano no evento. Nos stories do Instagram, ela mostrou que estava acompanhada da mãe.