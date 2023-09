Reprodudção/RecordTV Lumena conta que foi zoada pela mãe por curta participação em 'A Fazenda 15'

Lumena Aleluia nem chegou a entrar, de fato, em A Fazenda 15, e é justamente por isso que a participação-luz da moça no reality show da Record virou motivo de piada. Isso porque a influenciadora estava no Paiol, onde os pré-selecionados da competição disputavam uma vaga fixa no programa, e na ocasião, foi descartada no voto popular. Diante disso, os quatro candidatos mais votados: Cezar Black, Nadja Pessoa, Shay e Alicia X foram os escolhidos da audiência para ir pra sede nesta edição.

A ex-participante do Big Brother Brasil 21 ficou no Paiol sob a dinâmica de votação por cerca de quatro dias. Muito diferentemente do reality da Globo, onde ficou permaneceu por quase 2 meses confinada.

Anônima do público, Lumena ingressou no BBB logo no início, no elenco fixo da edição. Mas no programa da Record, a moça teve que contar com a preferência do público em atribuí-la a chance de pelo menos entrar no programa e conquistar o prêmio de um confinamento pela segunda vez.

Após participar do BBB, De Férias com o Ex e criar Onlyfans (plataforma de conteúdo adulto), Lumena iniciou a carreira no stand-up comedy. Em uma das suas recentes apresentações, a influencer não hesitou em fazer piadas sobre sua breve participação em A Fazenda 15.

Lumena contou aos seguidores, no último sábado (23), que foi zoada pela mãe após breve participação em A Fazenda 15, da Record TV. "Foi muito rápida a minha participação na Record. Perguntei para a minha mãe: 'Você me assistiu na Fazenda?'. Ela disse: 'Não vi, o feijão tava no fogo'".

O corte foi publicado na própria rede social da moça. Nos comentários, os seguidores divertiram-se: "Eu ri, desculpa", escreveu uma internauta. "É preciso ressignificar o feijão queimado", brincou outra. "Só mãe mesmo para zoar assim (risos)", falou uma terceira.

Texto de Lívia Carvalho



Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho