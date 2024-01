Vitor Santos/ Agnews/ Reprodução Ivete Sangalo comenta suposto flerte de Anitta e prefeito de Salvador

No último domingo (31), Ivete Sangalo brincou com o suposto flerte que teria acontecido entre Anitta e o prefeito da cidade Bruno Reis, durante o primeiro Festival Virada Salvador, na Bahia. A cantora de axé também se apresentou no evento, mas no último dia.



A baiana, que foi responsável pela contagem regressiva da virada do ano em Salvador, iniciou: "Ele disse que está namorando Anitta, é isso mesmo? Olha eu querendo aumentar a fofoca."

Ivete continuou a brincadeira: "Ele não está namorando Anita não. Pegou não, pegou não, mas é bom que faz uma graça com o prefeito, né? Ele é todo gatinho. Tá jogando capoeira e tá todo gatinho".



A cantora ainda mencionou a esposa do prefeito, Rebeca Cardoso, que reagiu à interação do marido com Anitta. "Abre teu olho, Bruno Reis. Já deletaram as suas fotos, viu? Estou acompanhando as fofocas, adoro".