Reprodução/Instagram - 31.12.2023 Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, gerou polêmica ao vazar suposto áudio de empresário sobre Anitta





Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, gerou polêmica após vazar um áudio na madrugada deste domingo (31). A publicação, já apagada do Instagram da influenciadora, trazia uma conversa do suposto empresário da filha falando de Anitta e como a cantora poderia "ofuscar" a autora de "Numanice".





No conteúdo divulgado, o suposto empresário fala da possibilidade de Anitta substituir Nattan no show de réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ludmilla é uma das atrações confirmadas no evento e o cantor gerou dúvida sobre a participação após cancelar shows em Pernambuco, devido a problemas de saúde.

O iG Gente tentou contato com a equipe do artista para uma confirmação, mas não teve retorno até o momento desta publicação. Vale destacar que Anitta substituiu Nattan em um dos shows cancelados pelo cantor, na Praia de Maracaípe.

O homem que fala no áudio vazado reage à possibilidade das cantoras se apresentarem na mesma festa. “Anitta, aonde a Ludmilla vai, ela ofuscava, mas não vai conseguir não. Os moleques têm rabo preso porque a Anitta sabe dos bagulhos deles [...] Não deixa isso acontecer não", afirmou o suposto empresário, que não tem a identidade revelada no vídeo que traz o áudio da conversa.

O conteúdo viralizou no X, antigo Twitter, e deixou as artistas entre os assuntos mais comentados. Na rede social, fãs de Ludmilla ainda criticaram a ação da mãe da cantora.

GENTE? Mãe de Ludmilla vaza conversa do empresário da cantora furioso ao saber que a Anitta pode substituir o Nattanzinho no réveillon de Copacabana e “ofuscar a Ludmilla”. pic.twitter.com/crQVHYvbRt — POPTime (@siteptbr) December 31, 2023