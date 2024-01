Reprodução/Instagram Marvvila desabafa e web aponta indireta a Ludmilla após áudio vazado

No domingo (31), o bafafá entre a equipe de Ludmilla e a cantora Anitta teve mais um nome envolvido: o de Marvvila. A pagodeira publicou um desabafo nas redes sociais que passou a ser apontado como uma indireta à dona do "Numanice".

"Só eu sei o que eu passei, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco mesmo, né?! Mas Deus é fiel e justo e nunca me deixou desamparada", escreveu Marvvila no X (antigo Twitter).

Mas Deus é fiel e justo e nunca me deixou desamparada. — MARVVILA 🥁 (@marvvila) December 31, 2023

Ludmilla e Marvvila têm uma treta antiga. As duas chegaram a gravar uma música juntas, mas, o dueto foi excluído das plataformas digitais pouco tempo depois de ser divulgado.



Entenda a treta

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, gerou polêmica após vazar um áudio na madrugada de ontem. O conteúdo divulgado trazia uma conversa do suposto empresário de Ludmilla falando de Anitta e como a cantora poderia "ofuscar" a autora de "Numanice".

Na gravação, o tal empresário falava da possibilidade de Anitta substituir Nattan no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ludmilla era uma das atrações confirmadas no evento, e o sertanejo causou dúvidas sobre a própria participação após cancelar shows em Pernambuco por problemas de saúde.

"Anitta, onde a Ludmilla vai, ela quer ofuscar, mas não vai conseguir não. Os moleques têm rabo preso porque a Anitta sabe dos bagulhos deles (...) não deixa isso acontecer não", dizia o homem, que não teve a identidade revelada.