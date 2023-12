Reprodução/Instagram Sandy e Lucas Lima são vistos juntos em aeroporto

Sandy e Lucas Lima podem até não serem mais um casal, mas os dois permanecem, no mínimo, amigos. A cantora e o músico foram vistos juntos, na companhia do filho, Theo, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Sandy e Lucas juntos pic.twitter.com/MNgwq6c8K2 — Dani (@daniskan38) December 30, 2023

No mês passado, Sandy e Lucas negaram os rumores de que teriam reatado o relacionamento de 24 anos — sendo 15 deles de casamento. O ex-casal anunciou a separação em setembro deste ano.

"Tudo que saiu sobre a gente desde que postamos isso [o anúncio do término] — e que não foi dito por nós, da nossa boca — é absoluta e completa mentira. Até detalhes aparentemente inofensivos foram inventados e não são inofensivos pra nossa família. Não existem 'fontes próximas'; isso é recurso barato pra 'eu posso inventar qualquer coisa'. Mesmo sabendo que não vamos ser atendidos, voltamos a pedir respeito e privacidade, por favor", escreveram em conjunto pelas redes sociais.

Os dois tiveram um único filho: Theo, de 9 anos de idade.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente