Reprodução/ Instagram Mc Loma diz que quase sofreu acidente após pneu do carro estourar

Na última sexta-feira (29), MC Loma usou as redes sociais para contar aos fãs que quase sofreu um acidente com o carro. A cantora relatou que levou um susto após após o pneu de seu veículo estourar.



"Era para eu vir ontem de manhã. Fui resolver umas coisas no shopping. Quando saí da casa da Dani, fui virar a rua para entrar na avenida, o pneu do meu carro estourou do nada. Quebrou. Precisava balancear o carro. Meu carro precisou ficar na oficina, e eu fiquei desesperada. Comecei a chorar. Graças a Deus eu não estava em avenida, sem Melanie [filha de Loma] e em velocidade muito baixa. Não aconteceu nada, simplesmente o pneu do carro estourou", começou ela. No post, ela ainda agradeceu: "Livramento muito grande".

Em seguida, ela detalhou o ocorrido: "Cheguei aqui de noite, porque fiquei resolvendo isso do carro. Trocou o pneu, tudo e balanceou o carro. Tinha que trocar uma peça. Quando cheguei na loja, não tinha a peça. Eu tomei para mim que não era para dirigir, vim de Uber com um amigo meu. Foi uma coisa muito sinistra. Tinha uma calçada e passou bem de lado, ralou na calçada. Assim que ralou, o pneu do carro explodiu. Fez um pipoco e eu saí andando, gritando. Fiquei assustada, não sabia o que fazer".



Loma ainda desabafou: "Fiquei sem entender nada, comecei a chorar. Eu ainda não estou acostumada a ser habilitada. Fiquei nervosa. Tudo estava conspirando para eu não chegar aqui. Mas cheguei e agora estou por aqui".



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente