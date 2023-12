Reprodução/Globo - 30.12.2023 Susana Vieira falou de procedimento estético que realizou há 30 anos





Susana Vieira falou da relação com procedimentos estéticos durante o "É De Casa" deste sábado (30), na Globo. A atriz de 81 anos contou que só fez uma plástica na vida, aos 50 anos, e se elegeu como "uma das poucas senhoras velhas que não se retoca".





A artista falou da experiência ao aconselhar uma senhora, que disse ter como meta para 2024 o trabalho como influenciadora. "Nas redes sociais, existe uma forma de bombar que é muito usada por blogueirinhos e pessoas que querem ser famosas e comprar. Quero ver bombar sem comprar e sem retocar. Sou uma das poucas senhoras velhas que não se retoca", pontuou.

Vieira avaliou que "não tem tempo para retocação". "Estou ocupada o dia inteiro, tenho que decorar, postar todo dia para mostrar que estou viva. Não dá para ficar tirando aqui. Já tirei uma vez", afirmou, apontando para a região da barriga, indicando a plástica que fez.

A atriz explicou que fez o procedimento de lipoaspiração com um famoso cirurgião plástico, Ivo Pitanguy, que também foi membro da Academia Brasileira de Letras. "Fiz com 50 anos, com professor Ivo Pitanguy, que já morreu. Fiz um retoque no corpo inteiro, uma lipoaspiração de tudo. Estou há 30 anos com a mesma plástica", relatou.

