Reprodução/Instagram Poliana Rocha e Leonardo não vão passar a virada do ano juntos, segundo a empresária

Poliana Rocha e Leonardo não vão passar a virada do ano juntos. A notícia foi dada pela própria empresária nos Stories do Instagram. Segundo ela, o cantor tem shows marcados para a data e, desta vez, ela não vai conseguir acompanhá-lo.

"Confesso que meu coração está pequenininho, mas eu tive que tomar essa decisão. Depois de muitos anos passando o Réveillon com o Leo, né, ele faz show e eu sempre estou acompanhando, neste ano nós vamos passar separados", contou a mãe de Zé Felipe.

Leonardo deve se apresentar em Salvador (BA) no dia 30 de dezembro e em Macapá (AP) no dia 31. Poliana disse que a decisão se deu porque ela deve receber a mãe em casa. "Não tinha condições de eu acompanhar ele, porque minha mãe veio pra cá. Teria que levar a minha mãe e ela fica super cansada, porque são viagens longas", esclareceu a loira.

Além da mãe, Poliana Rocha terá a companhia do filho, Zé Felipe, e da nora, Virginia Fonseca, na virada, mas confessa que sentirá saudade do amado. "Tive que fazer a escolha de não passar com ele e passar com a minha mãe, minha nora e meu filho, que eu tenho certeza que será maravilhoso também, mas eu vou sentir com certeza a falta dele".

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente