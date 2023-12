Felipe Souto Maior/AgNews Xand Avião convida fã para cantar em show em Recife

Na última sexta-feira (29), o cantor Xand Avião se apresentou no Réveillon do Recife, na praia do Pina, e surpreendeu o público ao chamar uma fã para cantar no palco com ele.



Assim que chegou no local do show, Xand foi abordado por uma fã cadeirante. Eles conversaram, e ela pediu para fazer uma participação na apresentação.



O cantor, então, contou o ocorrido durante o show e chamou a moça, chamada Bia para o palco. “Acabei de conhecer a Bia e ela pediu para cantar comigo, é claro que vamos eterniza esse momento”, disse Xand. Os dois cantaram a música “Que tonto, que loucos”.

Outro momento especial do show foi quando Xand homenageou Reginaldo Rossi. “Cresci ouvindo o rei Reginaldo Rossi, sempre foi uma referência em minha vida, e fazem 10 anos que eles nos deixou. Porém, seguem em nossas vidas até hoje”, disse o cantor, que performou “Recife minha cidade" e foi ovacionado.







