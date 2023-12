Reprodução/Instagram Ana Castela diz que quer ser pedida em casamento em um show da Katy Perry

Em um show recente, Ana Castela e Gustavo Mioto levaram os fãs à loucura ao falarem de casamento. Em imagens que viralizaram nas redes sociais, Gustavo Mioto aparece se declarando ao cantar música para a namorada e, ao final, sob gritos dos fãs, ela deu seu recado: "Quero ser pedida em casamento no show da Katy Perry".

O cantor, então, disse: "Engraçado, no final do ano que vem tem show da Katy Perry no Rock in Rio". Sob mais gritos dos fãs, ela então fez a ressalva: "Ano que vem é muito cedo. Daqui dez anos, pode. Vai ter igreja só daqui a dez anos". Veja como foi.