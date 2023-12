Reprodução/Instagram - 30.12.2023 Karoline Lima brincou que vive 'De Férias com o Ex' viagem





Karoline Lima brincou que está no "De Férias Com o Ex" após encontrar ex-affairs em uma viagem de fim de ano. A influenciadora está na praia de Maracaípe, no litoral sul de Pernambuco, e contou que já encontrou três dos quatro ex-namorados que tem.





"Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês, que só acontece na minha vida. Acho que estou no 'De Férias com o Ex' e ninguém me avisou. A qualquer momento, vou descobrir onde está a câmera escondida. Tenho quatro ex-namorados e já encontrei com três", afirmou nos stories do Instagram.

Gui Araújo, que viveu um relacionamento com Karoline até maio deste ano, é um dos ex-companheiros que escolheu o mesmo destino. O influenciador, inclusive, já participou do reality de pegação da MTV.





No caminho para Pernambuco, Karoline Lima registrou um encontro inesperado com um sósia de outro ex, o jogador de futebol Éder Militão. A influenciadora posou com um homem e também brincou com a situação.