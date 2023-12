Familiares e amigos se despedem de PC Siqueira em Guarulhos, São Paulo

Reprodução PC Siqueira estava com a ex-namorada no momento de tragédia em apartamento em SP

[Alerta gatilho. Procure ajuda especializada como o CVV e CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade caso você esteja extremamente sobrecarregado, ansioso, depressivo ou pensando em se machucar. O CVV ( www.cvv.org.br ) funciona 24 horas pelo telefone 188. Há também atendimento por e-mail, chat e pessoalmente]

Nesta sexta-feira (29), aconteceu o velório e sepultamento de PC Siqueira. Familiares e amigos se despediram do youtuber no cemitério Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo, cidade natal do apresentador. Ele foi encontrado morto, na última quarta-feira (27), no apartamento dele, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. As autoridades informaram que o youtuber tirou a própria vida.

Outros youtubers, como Felipe Neto e Whindersson, reagiram à morte de PC Siqueira nas redes sociais . “Ele foi o grande precursor do Youtube no Brasil, em 2010. Suas escolhas de vida o levaram a conduzir um destino terrível, marcado agora por um final trágico.”, escreveu Felipe. “A gente nunca pensa que um dia alguém pode comemorar a nossa morte. Que Deus perdoe quem comemorar a minha, eles não sabem o que fazem", disse o ex de Luísa Sonza.



Maria Watanabe, ex-namorada do youtuber, estava com ele no momento da morte. Em depoimento à polícia, concedido ao O Globo e ao Metrópoles, ela conta que, ao perceber a tentativa, pediu ajuda à vizinha que chamou a polícia. Familiares informaram que o casal usou drogas. PC havia anunciado o fim do relacionamento deles, em um vídeo no YouTube, publicado há uma semana. Nele, ele revelou estar lutando novamente contra um quadro depressivo.

A médica legista responsável pelas investigações da tragédia afirmou que o Youtuber morreu de "intoxicação por abuso de substâncias controladas e proibidas", combinada com asfixia por enforcamento, segundo o portal Metrópoles.



O youtuber já havia tido quadro graves de depressão. Em março deste ano, ele foi encontrado desacordado em casa e foi socorrido por bombeiros. Na época, PC agradeceu aos fãs pelo apoio e revelou que se recuperava de uma tentativa de suicídio.



Acusação de pedofilia

Em junho de 2020, PC Siqueira foi acusado de compartilhar fotos pornográficas de uma criança de 6 anos de idade. Uma conta anônima no X (antigo Twitter) divulgou gravações de tela de celular que indicavam que o youtuber conversava com um amigo não identificado e relatava a experiência. O apresentador disse, no Instagram, que estava sendo vítima de fake news. Ele prestou depoimento da polícia, mas mesmo assim desativou o canal do YouTube, que tinha mais de 2 milhões de inscritos. Meses depois, retomou o canal.

Em 2021, a Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, constatou não ter encontrado nenhuma evidência para incriminar PC Siqueira por pedofilia. A investigação estava sob segredo de justiça.

A Secretaria de Segurança de São Paulo afirmou a O Globo que "o caso segue sendo investigado pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, não houve indiciamento. Demais detalhes sobre o andamento da investigação serão preservados, devido ao sigilo decretado pela Justiça".

Quem foi PC Siqueira?

Natural de Guarulhos, São Paulo, Paulo Cezar Siqueira foi um dos primeiros youtubers do país, com canal "maspoxavida", criado em 2010. Após fazer sucesso com os vídeos ácidos em bem-humorados, PC Siqueira estreou um programa semanal na MTV Brasil intitulado PC na TV., em que apresentava reportagens e entrevistas. A atração foi cancelada em junho de 2013, junto com a emissora que entrou em uma crise financeira. Ele voltou à TV, em 2015, no programa Jorgecast, ao lado do youtuber Cauê Moura, na PlayTV. Já em 2016, o youtuber integrou o elenco do humorístico do Caravana na TV, do canal TBS Brasil. Em 2019, PC participou do reality show "O Aprendiz" (Record), mas foi demitido no episódio 11.

O youtuber não escondia dos fãs que sofria de depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Em 2016, ele lançou o livro "PC Siqueira está morto", escrito em parceria com o jornalista Alexandre Matias. A obra tinha o seguinte subitítulo: "Fragmentos de uma vida digital" e era apresentada como um texto que oscilava entre a ficção e o real.