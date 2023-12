Reprodução/Instagram - 29.12.2023 Gypsy Rose celebra liberdade

Gypsy Rose Blanchard, que foi condenada por ter participado do assassinato de sua mãe, Clauddine “Dee Dee” Blanchard, foi libertada na quinta-feira (28), após cumprir sete anos de prisão.

Agora, com 32 anos, ela está em liberdade condicional e tem aproveitado os dias longe da prisão. Em comemoração, compartilhou uma foto no Instagram.

Na imagem, ela aparece sorridente em um quarto que parece ser de hotel, com malas abertas espalhadas pelo chão. Ela posou no espelho do local e escreveu na legenda: “Primeira selfie da liberdade”.

Gypsy foi condenada a 10 anos de prisão em 2016, quando se declarou culpada. No entanto, sua pena foi reduzida. Na época do assassinato, ela tinha apenas 23 anos. Gypsy teria ajudado a planejar a morte da mãe, enquanto Nicholas Godejohn, seu namorado na época, foi considerado culpado por esfaquear Dee Dee Blanchard até a morte.

Nicholas Godejohn recebeu uma pena de prisão perpétua em 2019.

Dee Dee sofria da síndrome de Munchausen, um tipo de abuso infantil em que um dos pais simula doenças na criança para receber atenção total. Ela chegou a inventar, e alimentar a invenção por anos, que a filha era portadora de doenças crônicas como distrofia muscular, leucemia, asma, epilepsia e apneia do sono. Além disso, obrigava a menina a usar cadeira de rodas desde a infância.

A história de Gypsy teve grande repercussão na mídia, o que gerou grandes produções inspiradas no caso, como a série “The Act”, de 2019, e o documentário de 2017, “Mamãe Morta e Querida”. Além de “Gypsy: Uma Vida de Mentira”, de 2018, e “Fuja”, de 2020.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente