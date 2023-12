Reprodução/ Instagram Viih Tube especula sexo de próximo filho

Viih Tube já pensa em ter outro filho e começou a supor o sexo do bebê. A influencer é casada com Eliezer, juntos eles são pais Lua, que está com oito meses de vida.

No Instagram, Viih Tube pediu para a família especular qual poderia ser o sexo de seu próximo filho. Ela ainda fez questão de deixar claro que não está grávida.



"Eu vou fazer uma pergunta aqui para a minha família, vamos ver quem que vai ganhar! Você acha que meu próximo filho é uma menina ou um menino?", questionou.



A maioria dos parentes da influenciadora supôs que seria uma outra menina. Apenas uma das familiares acredita que será um menino.

"Será? Será que é mais uma menina ou um menino? Gente, eu não estou grávida, estamos só supondo, mas eu acho que é uma menina", palpitou Viih Tube.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente