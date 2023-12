Reprodução/Instagram - 29.12.2023 Boninho divulgou spoilers da decoração da casa do 'BBB 24'





Com estreia marcada para 8 de janeiro, o "BBB 24" teve alguns spoilers revelados nesta sexta-feira (29). Boninho divulgou alguns detalhes da decoração da nova casa do reality show.





"Fim de ano, hora de começar a mostrar a casa mais vigiada do Brasil! Está aí um gostinho dela", afirmou o diretor. Entre os itens decorativos divulgados estão livros, estrelas, plantas e mais.

A casa do "BBB 24" será maior do que a das últimas edições , já que contará com três quartos, além do cômodo do líder. Temporadas anteriores apresentavam apenas dois espaços para os participantes dormirem.







Boninho já havia aparecido anteriormente para dar spoilers da nova temporada. O diretor divulgou um vídeo com desenhos relacionados aos participantes da edição e internautas especularam nomes como Chico Moedas, Gustavo Tubarão, Gabi Melim, entre outros.

